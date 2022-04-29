На оказание платных услуг по выходным и праздникам перейдут две больницы в Витебске

Сяржук Серабро • 29/4/22 12:29 • Здароўе

Правительство Беларуси объявило эксперимент в сфере здравоохранения — часть медучреждений по выходным и праздникам будут лечить за деньги. Узнали, какие больницы Витебска попали в этот список.



28 апреля Совмин принял постановление №253 «Об оказании платных медицинских услуг в порядке эксперимента». Документ предусматривает проведение эксперимента по оказанию платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по выходным, а также в праздничные и нерабочие дни.

Эти услуги могут относиться к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, и трансплантации органов и тканей.

Для реализации эксперимента, который будет проводиться с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года, в медучреждениях должны ввести в штатное расписание дополнительных должностей служащих (профессий рабочих), содержащихся за счет внебюджетных средств.

Также должны оплачиваться по полной стоимости пребывание в стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания, медицинских вмешательств, лекарственных средств, изделия медицинского назначения и медицинской техники, не включенных

в Республиканский формуляр медицинских изделий и Республиканский формуляр

лекарственных средств, и других расходов, понесенных учреждениями здравоохранения.

Расходы, понесенные республиканским и местными бюджетами для оказания таких услуг, будут возмещаться за счет внебюджетных средств.

Минздрав утверждает, что это положение было разработано правительством по запросу населения. Оно позволит внедрить новые подходы в оказании платных медицинских услуг.

При этом оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, несмотря на реализацию данного постановления, будет обеспечено беспрепятственно, бесплатно в полном объеме и на тех же условиях, которые действовали до принятия данного постановления, уверяет пресс-служба ведомства.

Для проведения платного лечения в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни отобрано 18 учреждений здравоохранения. Среди них две витебские больницы, это Витебская областная клиническая больница и Витебский областной клинический специализированный центр.