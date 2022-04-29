Более пятисот рублей списали с колхозника-инвалида в Чашникском районе, якобы на покупку мяса

Ігар Арцюх • 29/4/22 13:58 • Эканоміка

С заработной платы инвалида в одном из колхозов Чашникского района три месяца удерживали деньги за мясо, которое он на самом деле не приобретал.



Как выявила прокуратура, в апреле, мае и июле 2021 года из зарплаты мужчины, работавшего оператором машинного доения, удержали более 560 рублей за покупку мяса, которое он в действительности не приобретал. Подобные схемы в сельхозорганізациях зачастую используют, чтобы скрыть падеж телят или коров.

Более того, с должности животновода на должность оператора машинного доения в 2017 году инвалида перевели незаконно, так как по состоянию здоровья он эту работу выполнять не мог.

Согласно заключению МРЭК колхозник является инвалидом III группы по зрению и может выполнять лишь работу дояра, скотника-пастуха, полевода, сторожа, слесаря-сантехника. Какие-либо документы, например, заявление или приказ о переводе мужчины на работу оператора машинного доения, в хозяйстве отсутствовали.

После рассмотрения обращения работника прокуратура Чашникского района внесла в наблюдательный совет этого открытого акционерного общества представление, по результатам рассмотрения которого мужчину перевели на работу дояра и ему были возвращены незаконно удержанные денежные средства, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.