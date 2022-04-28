В Витебске судят студента, снимавшего детское порно

Іван Дзедушкін • 28/4/22 14:29 • Крымінал

В Витебске сразу по четырем статьям за преступления против половой неприкосновенности судят молодого парня. Он был студентом, профсоюзным активистом, героем центральных газет и даже участником олимпиады «Русь Святая, храни веру православную».



Судя по последним публикациям в соцсетях, Эдуард Р. был задержан в начале лета прошлого года, когда должен был сдавать выпускные экзамены в одном из ВУЗов Витебска. Однако, о его задержании, насколько известно «ННВ», СМИ не сообщалось.

Это и не удивительно, ведь молодой человек, кажется, был очень активным и разносторонним, про него даже несколько раз писала «Беларусь Сегодня». Он участвовал профсоюзной жизни ВУЗа, волонтерил на «славянском базаре», ходил крестными ходами по Витебску и даже получил грамоту на олимпиаде по духовно-нравственной культуре «Русь Святая, храни веру православную».

Сейчас же ему предъявлены обвинения в изготовлении и распространении порно (часть 2 статьи 343 УК), изготовлении и распространении порно с участием несовершеннолетних (часть 2 статьи 343-1 УК), изготовлении и распространении порно с участием малолетних (часть 3 статьи 343-1 УК), а также в развратных действиях, совершенных в отношении малолетнего (часть 2 статьи 168 УК) и сексуальном насилии в отношении малолетних (часть 3 статьи 167 УК).

Это серьезные преступления против половой неприкосновенности, согласно самым суровым санкциям одной этих статей предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Уголовное дело рассматривается судом Октябрьского района Витебска, заседания проходят в закрытом режиме.