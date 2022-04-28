В Витебске продают здание легендарного Октябрьского РОВД на улице Суворова

Сяржук Серабро • 28/4/22 15:32 • Эканоміка

Витебский горисполком предлагает к реализации бывшее здание Октябрьского РОВД на улице Суворова, в котором побывали практически все политические активисты города.



Райотдел милиции в здании №30 на улице Суворова, раньше принадлежавшем военным, разместили в самом начале 1996 года. Поскольку на территории Октябрьского района находится площадь Свободы, бывшая главной политической трибуной Витебска в 1990-х — 2000-х, то практически все акции заканчивались путешествием их участников в это здание.

Таким образом, за четверть века, которые в этом здании находился Октябрский РОВД, в нем успели побывать, наверное, все активисты Витебска, и большинство местных корреспондентов независимых СМИ.

В 2013 году было решено построить для райотдела новое здание на улице Терешковой. Его планировали сдать еще в 2015 году, но, как это обычно бывает в Витебске, достроили здание только в бурном 2020 году.

Предложения по приобретению комплекса зданий бывшего РОВД можно направлять в Витебский горисполком по телефонам: 8-0212-436834, 8-0212-436838.