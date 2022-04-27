Под Докшицами пропала женщина, ее поиски не увенчались успехом

ННВ • 27/4/22 21:43 • Здарэнні

В лесном массиве у агрогородка Парафьяново Докшицкого района пропала 40-летняя женщина.



Сообщение о пропавшей сельчанке спасатели получили 26 апреля в 11:07. Ее пытались найти в лесу, для этого задействовали 14 человек и три единицы техники, однако. поисковая операция не увенчалась успехом и пропавшую не нашли.

Теперь сотрудники местного РОВД проводят оперативно-следственные мероприятия по факту исчезновения человека, сообщается пресс-службой МЧС.