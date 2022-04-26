В Орше задержали бригаду рекетиров, работавших на нарко-диллеров

Іван Дзедушкін • 26/4/22 13:22 • Крымінал

На Пасху в Орше задержали «бригаду» молодежи, которая по заказу владельцев наркомаркетов избивали «провинившихся» закладчиков.



В преступную группу, оказывавшую силовое воздействие на «кладменов», входили пятеро молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, среди них —18-летняя девушка.

Насилие над курьерами наркодилеров фиксировалось на видео, потом ролики отправлялись для подтверждения выполнения задания. По предварительной информации силовиков, преступления совершались в Орше и Витебске.

У потерпевших зафиксированы переломы черепа, ребер, множественные ссадины и ушибы. Их били металлической битой и деревянными палками.

В данный момент известно о 4 фактах насилия и 3 потерпевших. Потерпевшие зачастую боялись обращаться в милицию, так как занимались распространением наркотиков. Подозреваемые задержаны. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия для установления иных пострадавших

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное группой лиц. К четырем молодым людям в возрасте от 14 до 20 лет применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

У подозреваемых провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, одежда и орудия преступления — бита и деревянные палки. Назначены экспертизы. В распоряжении следователей имеется видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, сообщает пресс-служба СК.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.