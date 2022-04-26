Под Витебском налетчики забрали у испуганной хозяйки дома порядка 18 000 рублей

Іван Дзедушкін • 26/4/22 22:54 • Крымінал

В Витебском районе произошло нападение на частный дом, где находилась женщина и трое детей. У хозяйки забрали деньги и драгоценности.



Сообщение о нападении на дом поступило от перепуганной женщины в ночь с пятницы на субботу, она рассказала, что в её жилище проникли двое неизвестных мужчин.

Нападавшие были одеты во все черное, а их лица скрывали «балаклавы». Злоумышленники были вооружены орудиями для взлома. Ворвавшиеся мужчины потребовали от хозяйки деньги и драгоценности.

В момент нападения потерпевшая находилась в доме с тремя детьми. Испугавшись за них, она передала налетчикам 400 долларов, три золотых кольца, цепочку и дорогие золотые часы.

Как позже выяснилось, всего добычей налетчиков стали деньги и ценности на сумму 18 тысяч рублей.

По подозрению в совершении этого нападения задержали двух безработных жителей Витебска, одному из них 22 года, второму — 23. Парни не успели потратить и добытые нечестным способом деньги и драгоценности.

Силовикам задержанные рассказали, что тщательно готовились к преступлению. Заранее выбрали дом, который находился на отдалении от остальных, продумали пути отхода. Также учитывали тот факт, что жилище не имело ограждения. Ночной визит в чужой закончился для витебчан возбуждением уголовного дела. Также проверяется их причастность к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.