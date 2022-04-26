Меньше почти на 1,5 млн. пассажиров перевез общественный транспорт Витебщины за I квартал

Сяржук Серабро • 26/4/22 22:28 • Эканоміка

По итогам первых трех месяцев 2022 года в Витебской области всеми видами пассажирского транспорта было перевезено 37 158 200 человек.



По сравнению с первым кварталом 2021 года количество перевезенных пассажиров значительно сократилось — в этом году перевезено только 96% от прошлогоднего объема.

Пассажирооборот за эти три месяца составил 272 800 000 пассажиро-километров или 96,6% к I кварталу 2021 года.

При этом сильнее сократилось количество пассажиров, перевезенных автобусами — на 5,1%, за три месяца этим видом транспорта перевезли 26 981 400 человек (72,6% от всего объема).

Тогда как падение перевозок электротранспортом, по данным статистики, составило только 1,1%, за первый квартал трамваи и троллейбусы перевезли 10 176 800 человек (27,4% от всех пассажиров).

Напомним, что тенденция по снижению объемов пассажирских перевозок на Витебщине наблюдается уже давно.