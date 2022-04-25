В больнице умерли пенсионеры, пострадавшие в результате взрыва и пожара в Лепельском и Браславском районах
В минувшие выходных в учреждениях здравоохранения Витебщины умерли два человека, которые пострадали в результате взрыва в Лепельском районе и пожара в Браславском районе.
В субботу, 23 апреля, вечером в больнице умерла 73-летняя пенсионерка, в квартире которой в деревне Велевщина Лепельского района 20 апреля произошел взрыв газа при самостоятельной замене газового баллона.
На Пасху, 24 апреля, от ожогов, полученных при попытке самостоятельно потушить дом, умер 64-летний пенсионер. Житель деревни Даньки Браславского района 22 апреля сжигал на дворе мусор, огонь перебросился на жилище.
Согласно информации МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: