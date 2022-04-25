В больнице умерли пенсионеры, пострадавшие в результате взрыва и пожара в Лепельском и Браславском районах

• 25/4/22 14:44 • Здароўе

В минувшие выходных в учреждениях здравоохранения Витебщины умерли два человека, которые пострадали в результате взрыва в Лепельском районе и пожара в Браславском районе.

Взрыв газа в Лепельском районе, частично разрушен дом пенсионерки. Фото МЧС

В субботу, 23 апреля, вечером в больнице умерла 73-летняя пенсионерка, в квартире которой в деревне Велевщина Лепельского района 20 апреля произошел взрыв газа при самостоятельной замене газового баллона.

В Браславском районе пенсионер лишился дома, сжигая мусор во дворе. Фото МЧС

На Пасху, 24 апреля, от ожогов, полученных при попытке самостоятельно потушить дом, умер 64-летний пенсионер. Житель деревни Даньки Браславского района 22 апреля сжигал на дворе мусор, огонь перебросился на жилище.

Согласно информации МЧС.

            
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