Ночью в Ушачском районе легковушка вылетела в кювет, водитель в больнице
В ночь с 24 на 25 апреля в результате ДТП в Ушачском районе пострадал водитель легкового автомобиля.
Примерно в два часа ночи 22-летний житель райценра, управляя автомобилем «Audi 80», на 102-м километре автодороги Р-113 «Сенно-Бешенковичи-Ушачи» не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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