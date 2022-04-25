Ночью в Ушачском районе легковушка вылетела в кювет, водитель в больнице

ННВ • 25/4/22 23:49 • Здарэнні

В ночь с 24 на 25 апреля в результате ДТП в Ушачском районе пострадал водитель легкового автомобиля.



Примерно в два часа ночи 22-летний житель райценра, управляя автомобилем «Audi 80», на 102-м километре автодороги Р-113 «Сенно-Бешенковичи-Ушачи» не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия парень получил травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.