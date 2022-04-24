В Витебске автобус задавил пешехода

ННВ • 24/4/22 13:22 • Здарэнні

Пешеход погиб в результате наезда автобуса в Витебске.



Смертельное ДТП произошло ночью 24 апреля: в 1:20 на 64-летний водитель автобуса «МАЗ» на проспекте Фрунзе у остановочного пункта совершил наезд на пешехода 53-летенего мужчину.

По информации ГАИ переход пересекал проезжую часть проспекта в неустановленном месте. В результате наезда он получил тяжелые травмы, от которых умер на месте происшествия.