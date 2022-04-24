Пассажир погиб в результате опрокидывания микроавтобуса в Шарковщине
23 апреля в Шарковщине перевернулся микроавтобус, один человек погиб, второй попал в реанимацию.
23 апреля около 13:20 на улице Тимирязьева 34-летний водитель «Ford Transit» ехал со стороны улицы Энергетиков в направлении Красноармейской улицы. По предварительным данным, на закруглении дороги влево он не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где микроавтобус перевернулася.
В результате опрокидывания 39-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. Водителя пришлось госпитализировать в местную больницу, он в реанимации, об том «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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