Пассажир погиб в результате опрокидывания микроавтобуса в Шарковщине

Іван Дзедушкін • 24/4/22 14:43 • Здарэнні

23 апреля в Шарковщине перевернулся микроавтобус, один человек погиб, второй попал в реанимацию.



23 апреля около 13:20 на улице Тимирязьева 34-летний водитель «Ford Transit» ехал со стороны улицы Энергетиков в направлении Красноармейской улицы. По предварительным данным, на закруглении дороги влево он не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где микроавтобус перевернулася.

В результате опрокидывания 39-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии. Водителя пришлось госпитализировать в местную больницу, он в реанимации, об том «ННВ» сообщили в областной ГАИ.