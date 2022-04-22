На Пасху и Радуницу на кладбище под Витебском пустят дополнительные автобусы

ННВ • 22/4/22 15:06 • Рэлігія

На время церковных праздников, на которые принято посещать кладбища, пригородные рейсы на Шапечино будут с заездом на кладбище в Коптях.



Так, 23, 24, 30 апреля и 1, 2, 3 мая дополнительно пустят рейс по маршруту «Витебск – Шапечино» с отправлением от автовокзала в 10:00 с заездом на это кладбище при движении в обе стороны.

Кроме того, в эти дни регулярный рейс по маршруту «Витебск – Шапечино» с отправлением от автовокзала Витебска в 11:35 также будет выполняться с заездом на кладбище Копти при движении в обе стороны, сообщает «Витебскоблавтотранс».