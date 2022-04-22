К Дню Победы в Витебске отремонтируют некоторые обелиски
Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку работ по текущему ремонту двух воинских захоронений.
Закупка из одного источника разбита на два лота, оба захоронения находится на улице Титова:
- текущий ремонт памятного сооружения (обелиска) с принадлежностями на территории воинских захоронений №6260;
- текущий ремонт мемориального комплекса на территории воинских захоронений №4382.
На ремонт первого объекта собираются потратить 3144 рубля 11 копеек, на ремонт второго — 5 832 рубля 92 копейки.
Работы должны завершить до конца мая, финансируются они за счет бюджетных средств.
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