К Дню Победы в Витебске отремонтируют некоторые обелиски

• 22/4/22 17:55 • Культура

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку работ по текущему ремонту двух воинских захоронений.

Закупка из одного источника разбита на два лота, оба захоронения находится на улице Титова:

  • текущий ремонт памятного сооружения (обелиска) с принадлежностями на территории воинских захоронений №6260;
  • текущий ремонт мемориального комплекса на территории воинских захоронений №4382.

На ремонт первого объекта собираются потратить 3144 рубля 11 копеек, на ремонт второго — 5 832 рубля 92 копейки.

Работы должны завершить до конца мая, финансируются они за счет бюджетных средств.

            
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