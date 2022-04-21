На Радуницу можно будет погулять четыре дня, на День Победы — три

Сяржук Серабро • 21/4/22 23:15 • Грамадства

Май в Беларуси начнется с больших выходных, в первую декаду белорусы будут работать только 4 дня.



Не смотря на то, что Первомай в этом году выпал на воскресенье, в начале следующего месяца в Беларуси будут отдыхать сразу четыре дня.

Это связано с Радуницей — уникальным днём поминовения предков, характерным почти исключительно для Беларуси, и только в нашей стране являющимся государственным праздником. Традиционно кладбища посещаются во второй вторник после Пасхи (по Юлианскому календарю), поэтому рабочий день с подельника обычно переносится.

Таким образом, нерабочими будут дни с 31 апреля по 3 мая включительно, понедельник 2 мая придется отработать в субботу, 14 числа.

Кроме того, в этом году День Победы выпал на понедельник, поэтому, поработав три дня с 4 по 6 мая, жители Беларуси будут снова отдыхать три дня.

Правда, начало мая — время, оптимальное для посадки картофеля в Витебской области. Так что, особенно с учетом реалий настоящего времени, выходные дни белорусы проведут на огородах, закладывая резервный фонд на осень.