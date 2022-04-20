Взрыв газа в Лепельском районе, частично разрушен дом пенсионерки

ННВ • 20/4/22 12:21 • Здарэнні

Утром 20 апреля в деревне Велевщина Лепельского района произошел взрыв газа, в доме была разрушена стена. Есть пострадавшие.



Сообщение о взрыве пожарные получили в 9:29. К их приезду в техквартирном доме наблюдалось горение дивана и была разрушена одна стена.

В одной из квартир одноэтажного дома жила 73-летняя пенсионерка. К ней в гости пришел 52-летний мужчина, который самостоятельно пытался заменить газовый баллон.

В результате этих манипуляций произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением, повреждена щитовая стена квартиры. Жилище для проживания не пригодно, женщина будет проживать у своих родственников в этой же деревне, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате взрыва пенсионерка и ее гость получили отравление продуктами горения и ожоги различной степени, их госпитализировали в больницу. Квартиры №1 и №2 не пострадали.