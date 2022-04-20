Всего за 32 рубля в Глубоком можно купить здание, которому почти 300 лет
В Глубоком снова выставили на аукцион построенное в 1735 году здание монастыря кармелитов, его продают за одну базовую величину.
Двухэтажное кирпичное здание монастыря общей площадью 1280,4 квадратного метра является историко-культурной ценностью 2-й категории. Новому владельцу необходимо будет подписать охранное обязательство.
Монастырь ордена босых кармелитов появился в Глубоком в XVII веке. В 1735 году костёл монастыря был перестроен в стиле виленского барокко по проекту архитектора И. К. Глаубица. В это время и было построено каменное жилое здание монастыря и ворота. Католический монастырь был закрыт российскими властями в 1865 году после восстания Кастуся Калиновского. В 1892 году два крыла жилого корпуса были разобраны, сохранилось только одно, которое и выставлено на продажу. Его уже безуспешно пытались продать в 2019 году.
Оценочная стоимость этого исторического здания составляет 249 220 рублей. Кроме того, новый владелец получит право на аренду участка земли площадью 0,1001 гектара на 40 лет.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.