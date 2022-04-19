Суд Линча хотели устроить над жителем Суража, поджегшим дом с двумя братьями, его спасла милиция

Зоя Машэка • 19/4/22 23:24 • Здарэнні

Попытку самосуда над поджигателем пресекла милиция в Сураже — там пьяный мужчина едва не сжег двух братьев.



В тот вечер 47-летний житель горпоселка вернулся домой изрядно выпившим. Два брата стали его бранить за это, и между родственниками вспыхнула ссора.

В результате пьяного брата выдворили из жилища. Он обиделся на братьев, запер их в доме и поджег избу.

Деревянный дом в мгновение ока заполыхал, Запертым в нем мужчинам удалось разбить окна и выбраться из огня.

Пожарные, приехавшие на вызов, взывали милицию. Это и спасло поджигателя, над которым братья уже собирались устроить суд Линча.

Впрочем, суд жителя горпоселка все равно ожидает — в его отношении возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.