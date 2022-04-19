Население Витебска в прошлом году сократилось еще сильней, чем в 2020

Сяржук Серабро • 19/4/22 12:13 • Здароўе

За 2021 год население Витебска сократилось на 2530 человек, население все области уменьшилось 16 531 жителей.



В 2020 году горожан в областном центре стало меньше на 1913 человек, а в 2019 — на 571. То есть в прошлом году население Витебска сокращалось на треть быстрее, чем в 2020, и в 4,4 раза быстрее, чем в доковидный год. Всего за два года пандемии город уменьшился на 4443 жителя.

Уменьшение количества жителей по Витебской области превысило показатель 2020 года на 3270 человек, здесь сокращение ускорилось на четверть. За два года жителей в северном регионе Беларуси стало меньше на 29 792 человек.

В абсолютных цифрах сильнее Витебщины сократилось население только в Гомельской области, которое уменьшилось примерно на 17 400 человек. Но в процентном отношении население Гомельщины за год уменьшилось на 1,27%, а Витебщины — на 1,48%.

Сильнее всего темпы сокращения населения возросли в Полоцком районе и Орше. Население Полоччины в прошлом году уменьшилось на 1509 человек, это в 1,81 раза больше показателя 2020 года. Оршанцев за 2021 год стало меньше на 1900 человек, тогда как за 2020 — на 1140 человек, здесь рост составил 1,67 раза.

За последний год три района Витебской области потеряли более 3% населения — это Сенненский (3,35%), Шарковщинский (3,26%) и Россонский (3%), еще в 11 районах сокращение населения превысило 2%.

Если же смотреть потери за два года пандемии, то результаты и вовсе удручающие. В четырёх районах сокращение превысило 5% населения — Сенненский (5,99%), Россонский (5,74%), Шарковщинский (5,64%) и Толочинский (5,16%), еще в 11 районах сокращение населения превысило 4%. Таким образом, в 15 из 21 района Витебской области уменьшение населения составило от 4 до почти 6%.

Также можно выделить Оршу, этот второй по величине город Витебской области и крупный железнодорожный узел за два последних года потерял 3040 жителей, что составляет 2,82% от населения на 1 января 2020 года.

В прошлом году темпы сокращения населения выросли во всех регионах Витебской области, за исключением четырех районов, где они незначительно снизились — Докшицкого, Дубровенского, Миорского и Ушачского.