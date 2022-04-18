В Витебске пускают автобусные маршруты на дачи

Ігар Арцюх • 18/4/22 13:24 • Падзеі

О введении дополнительных пригородных маршрутов в связи с началом дачного сезона сообщает «Витебскоблавтотранс».



Так, с 15 апреля стали выполняться рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» с временем отправления от автовокзала 9:50 и 14:45.

А с 16 апреля курсируют автобусы по следующим маршрутам:

рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» со временем отправления от автовокзала в 9:50 и 16:02 по субботам и воскресеньям;

рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково (дачи)» со временем отправления от автовокзала в 9:00 и 15:34 по субботам и воскресеньям;

рейсы по маршруту «Витебск-Ранино (дачи)» со временем отправления от остановочного пункта «Медцентр» в 9:30 и от автовокзала в 14:55 по субботам и воскресеньям;

рейсы по маршруту №31 Вокзал — Кладбище «Копти» со временем отправления от остановочного пункта «Вокзал» в 10:30 и 14:00 по субботам и воскресеньям.

Кроме того, с завтрашнего дня, 19 апреля, добавляются следующие рейсы: