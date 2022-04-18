Резкий скачок цен — в марте в Витебской области некоторые товары подорожали на 50%

Сяржук Серабро • 18/4/22 14:41 • Эканоміка

Ошеломляющий рост цен в прошлом месяце зафиксировала официальная статистика Витебской области, по некоторым позициям он превысил 50%.



Всего за месяц цены на непродовольственные товары в регионе выросли сразу на 8,3%, что сравнимо ростом за двенадцать месяцев прошлого года. Цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем выросли на 3,6%, а на услуги — на 2,3%.

При этом с начала года за квартал рост цен на непродовольственные товары составил уже 9,6%, на продукты — 6,9%, на услуги — 8.5%.

За 12 месяцев (по отношению к марту 2021 года) по официальным данным статистики цены на непродовольственные товары выросли на 15,2%, на продовольственные — 13,4%, на услуги — 12,2%.

Еще более красочную картину рисует инфографика Главного статистического управления Витебской области. Согласно этому документу, цены на запчасти для автотехники за месяц выросли на 53,9%, а на хозяйственное мыло — на 18,5%.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали фрукты — на 18,4%. На втором месте макаронные изделия, рост цен на которые превысил 10%.

В сфере услуг больше всего выросли цены на услуги пассажирского транспорта (11,6%) и туристические услуги (10,7%).