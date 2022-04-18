1200 коров пропало в Витебской области всего за месяц

Сяржук Серабро • 18/4/22 15:46 • Эканоміка

За март поголовье коровьего стада в Витебской области сократилось сразу на 1200 животных.



По данным статистики, на 1 апреля сельскохозяйственных организациях региона насчитывалось 185 700 коров, тогда как 1 марта их было еще 186 900. Таким образом, за март Витебщина потеряла коров немногим менее чем за два предыдущих месяца. Всего же с начала года коровье стадо уменьшилось уже на 2500 голов.

Общее количество крупного рогатого скота в Витебской области при этом выросло с 526 500 голов на 1 марта, до 529 700 голов на 1 апреля, т.е. на 3100 животных.

Молока в хозяйствах всех категорий за три месяца произвели 170 900 тон, из них в марте — 60 000 тонн.

Напомним, что прокуратура обнародовала выявленные вопиющие факты неправильного содержания животных, например в Оршанском районе коровник имел дыру в крыше, а часть стены обрушилась.