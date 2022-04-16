В Новополоцке для пешеходов возвели понтонную переправу

• 16/4/22 12:23 • Падзеі

16 апреля в Новополоцке начала функционировать понтонная переправа, переправляться через Двину по ней могут только пешеходы.
В Новополоцке для пешеходов возвели понтонную переправу. Фото МЧС

Пешеходный мост через Двину в Новополоцке был открыт в 6:00, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В Новополоцке для пешеходов возвели понтонную переправу. Фото МЧС

Строительство этой понтонной переправы началось еще в минувшие выходные, из-за постоянно меняющегося уровня воды в Двине работникам Пинского центра республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси, для возведения моста понадобилось 33 понтона, вместо предполагаемых 26.

В Новополоцке для пешеходов возвели понтонную переправу. Фото МЧС

Сейчас дорожные службы проводят работы по оборудованию подъездных путей к переправе.

В Новополоцке для пешеходов возвели понтонную переправу. Фото МЧС

            
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