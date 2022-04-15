В Лепеле огонь с горящей травы перекинулся на автостоянку, повреждены несколько автомобилей

Зоя Машэка • 15/4/22 12:07 • Здарэнні

14 апреля в результате выжигания сухой травы начался пожара на автостоянке в Лепеле, были повреждены несколько автомобилей.



Сообщение о загорании сухой растительности в районе Борисовского тракта пожарные получили в 13:50. Прибывшие на вызов подразделения обнаружили, что уже горит не только трава, но и микроавтобус.

В результате пожара в «Mercedes-Benz Vito» огнем был поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие. У стоявших рядом «KIA Sportage» и «Volvo S-80» оплавились передние бамперы. По факту пожара проводится проверка, сообщается пресс-службой МЧС.