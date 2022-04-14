В Витебске маршрутка вылетела на тротуар, пострадали три человека

Іван Дзедушкін • 14/4/22 12:15 • Здарэнні

Возле универмага в Витебске на тротуар вылетело маршрутное такси и сбило пешехода, пострадали также два пассажира микроавтобуса.



Около 18:00 13 апреля на перекрёстке улиц Калинина и Замковйо 47-летний водитель «Toyota Camry» при осуществлении разворота не предоставил преимущество в движении маршрутному такси «Mercedes-Benz Sprinter».

В результате автомобили столкнулись, маршрутка вылетела на тротуар и там совершила наезд на пешехода.

В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали сбитый пешеход и два пассажира, ехавшие в микроавтобусе. Они были госпитализированы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.