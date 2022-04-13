В Витебске Двина вышла из берегов. Фотофакт

Сяржук Серабро • 13/4/22 20:11 • Экалогія

13 апреля в Витебске Двина вышла из берегов и начала подтапливать набережную напротив театра имени Якуба Коласа.



По наблюдениям гидрологов рост уровней воды на реках бассейна Двины продолжается, хотя его интенсивность снизилась до 2-28 сантиметров в сутки.

Как писали «ННВ», на днях была подтоплена понтонная переправа в Бешенковичах. Там вынуждены использовать лодку, чтобы доставлять людей на другой берег реки.

Набережную на восточном берегу Двины у кировского моста затапливало в прошлом году, тогда уровень воды в реке достиг отметки 555 сантиметров над уровнем 0 гидрологического поста областного центра. Также набережная оказалась под водой и в 2018 году, когда уровень воды в Двине не превышал 520 сантиметров.