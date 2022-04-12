В Бешенковичах затопило понтонный мост, уровень воды в Двине растет по полметра в день

ННВ • 12/4/22 19:47 • Экалогія

Прибывающая в Двине вода затопил понтонную переправу в Бешенковичах.



Фото подтопленного понтонного моста опубликовал сайт «Навіны Бешанковічаў». Как видно из фотографий, затопило въезд на мост со стороны южного берега.

Из-за чрезвычайной ситуации понтонный мост временно не работает. Как сообщает сайт Бешенковичского райисполкома, доставкой людей с одного берега на другой осуществляется лодочной переправой. Напомним, однако, что лодочная переправа в Бешенковичах была закрыта прокуратурой, так как 10 лет там перевозили людей с нарушениями.

По данным Белгидромета, по состоянию на 12 апреля в Двине наблюдается рост уровня воды с суточной интенсивностью до 50 сантиметров. Температура воды в бассейне Двины находится в пределах от 1,6 до 4,8 °С.

К сожалению, точны данных об уровнях воды в реках Беларуси в открытом доступе сейчас нет. Оценочно уровень воды в Двине в черте Витебска превысил 400 сантиметров над уровнем 0поста. Если вода продолжит прибывать в ближайшие сутки будет затоплена набережная реки в районе устья Витьбы. В прошлом году вода в Двине поднялась до отметки 555 сантиметров над уровнем 0 поста, практически полностью скрыв парапеты набережной возле Кировского моста.