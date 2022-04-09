В Витебске появится дополнительный автобусный маршрут
ОАО «Витебскоблавтотранс» объявило о запуске в Витебске дополнительного автобусного маршрутка, который свяжет Билево и Улановичи.
Автобус №5 начнет курсировать с 16 апреля по маршруту «ул. 33-й Армии — ул. Богатырева — ул. Короткевича — ул. Терешковой — пр-т Фрунзе — ул.Ленина — Улановичи-2».
Этот маршрут открывается на летний период для улучшения качества обслуживания пассажиров. Ходить он будет всего два раза в день, отправляясь из Билево в 7:09, а из Улановичей — в 16:28.
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