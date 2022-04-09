Свалки мусора выявлены на каждом пятом проверенном объекте Витебской области

Ігар Арцюх • 09/4/22 15:09 • Экалогія

Санитарно-эпидемиологические службы Витебской области выявили массовые нарушения в части обращения с бытовыми отходами.



За первый квартал были 7817 объектов и прилегающих к ним земель общего пользования, в том числе 1766 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, 230 сельскохозяйственных объектов, 10 зон (мест) отдыха на водных объектах, 390 промышленных объектов, 8 территорий земель общего пользования, прилегающих к объектам захоронения твердых коммунальных отходов, 159 гаражных и дачных кооператива, 346 мест погребения, 119 мест массовых захоронений, 75 строительных площадок, 723 спортивные и детские игровые площадки, 59 объектов транспортной инфраструктуры, 1383 территории земель общего пользования улиц усадебной жилой застройки городов и поселков городского типа, 622 территории земель общего пользования сельских населенных пунктов.

При этом на 1790 (22,9 %)из проверенных объектов специалисты санитарно-эпидемиологических служб выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания контейнерных площадок, скопления мусора в неустановленных местах, несвоевременного вывоза твердых отходов, в том числе крупногабаритных, ненадлежащего содержания территорий населенных пунктов, предприятий и организаций и др. Таким образом, нарушения нашли на каждом пятом объекте.

В адрес руководителей субъектов хозяйствования выдано 1072 рекомендации и предписания. Для информирования и принятия мер реагирования в территориальные органы исполнительной власти и в заинтересованные службы и ведомства направлено 127 материалов. По фактам повторно выявленных нарушений и невыполнения в установленный срок выданных рекомендаций вынесено 67 постановлений об административном взыскании в виде штрафа, сообщает Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Центр призывает всех жителей области принять активное участие в мероприятиях по наведению порядка в каждом населенном пункте, проводимых субботниках.