Из-за пала травы в Бешенковичском районе загорелся дом

ННВ • 09/4/22 14:50 • Здарэнні

Вечером 4 апреля произошел пожар частного дома и сарая в деревне Старь Бешенковиского района.



Пожарным о горящем доме сообщили в 18:28. К их приезду постройки горели открытым пламенем. Люди на пожаре не пострадали, так как хозяйка умерла двенадцать лет назад, и дом стоял заброшенным, пишет газета «Зара».

Причина пожара устанавливается. Поскольку вокруг места пожара выжжена трава, то, вероятно, огонь перебросился на строения с сухой растительности.