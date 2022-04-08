В Верхнедвинском районе лесоруб подделал больничный и попал под суд

Ігар Арцюх • 08/4/22 17:07 • Эканоміка

Завершился суд над лесорубом Верхнедвинского лесхоза, который вытравил из больничного листка запись, о том, что получил травму, будучи пьяным.



Согласно материалам дела, мужчина, будучи дома, упал и повредил ногу. На следующий день он обратился в больницу, где обнаружили, что мужчина пьян и внесли об этом запись в «бюллетень».

Перед тем как передать листок о временной нетрудоспособности в бухгалтерию, лесоруб удали из него надпись об опьянении. В результате ему выплатили 377 рублей за время нахождения на больничном.

Следы вмешательства в документ обнаружились при проверке, после чего директор лесхоза обратился в милицию. По настоящему больничному мужчина должен был получить только выплату в 121 рубль 97 копеек, а 255 рублей 3 копейки он получил незаконно.

В результате 25 марта суд Россонского района, который рассматривал это дело в Верхнедвинске, признал лесоруба виновным в подделке официального документа, на основании части 1 статьи 380 УК его приговорили к общественным работам на240 часов.