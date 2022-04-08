Госорганизации Витебщины начали закупать файрволы

Сяржук Серабро • 08/4/22 18:54 • Эканоміка

Витебский областной военкомат и экономический суд Витебской области хотят защитить свои компьютерные сети брандмауэрами.



С разницей в две недели эти государственные организации объявили о проведении закупки межсетевых экранов: Военный комиссариат Витебской области разместил объявление 15 марта, а эконмический суд Витебской области — 15 апреля.

Военкомат проводит закупку из одного источника и хочет приобрести программно-аппаратный файрвол за 8000 рублей. Поставить комплекс должны в течение апреля.

Экономический суд Витебской области, судя по всему, закупает гораздо более продвинутую систему, поскольку ее ориентировочная стоимость составляет уже 20 000 рублей. Речь идет также о программно-аппаратном комплексе — российском продукте UserGate C100 либо его аналоге. Поставить брандмауэр суду должны за три месяца после подписания договора.

Военкомат оплатит установку межсетевого экрана из денег республиканского бюджета, а вот суд использует для этого средства принудительного сбора.