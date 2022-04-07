Борис Хамайда вышел на свободу после 20 суток ареста

ННВ • 07/4/22 17:42 • Палітыка

4 апреля освободился после отбытия административного ареста известный витебский диссидент Борис Хамайда.



Как сообщали «ННВ», Хамайда был задержан 15 марта у Синего дома. Причиной задержания стала лента в цветах государственного флага Украины.

Как сообщил Борис Ханонович правозащитникам, при досмотре личных вещей в отделении силовики нашли в его рюкзаке еще и бело-красно-белую ленту. А также шевроны вооруженных сил Украины.

Суд признал 74-летенго оппозиционера виновным в несанкционированном пикетировании и на основании статьи 24.23 КоАП подверг его 20-суточному аресту.

По словам Бориса Хамайды, после освобождения он узнал, что его телефон был продан за 15 рублей для оплаты непогашенных штрафов. При этом согласно постановлению суда, изъятый телефон должны были вернуть владельцу.