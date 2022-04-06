Вчера в Витебске выпало 5 мм осадков, почти столько же, как за весь март

Сяржук Серабро • 06/4/22 14:36 • Экалогія

5 апреля в Витебске прошел обильный снегопад.



За 12 часов в областном центре в виде снега выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 13% от месячной нормы для апреля. Высота снежного покрова к 9:00 6 апреля составляла 1 сантиметр.

Примечательно, что за предыдущий месяц в Витебске выпало всего 6мм осадков или 13% от нормы для марта. Месячный рекорд минимума осадков, правда, не был побит и остается за мартом 1974 года, когда выпало всего 3 миллиметра.

Скорость ветра вчера достигала порывами 15 метров секунду. Сегодня, по прогнозам синоптиков, ветреная погода в Витебской области сохранится, его сила может достигать 7 баллов по шкале Бофорта.