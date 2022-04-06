Свыше 27,5 млн. руб. получит Витебская область на удобрения, ремонт дорог и улиц

Сяржук Серабро • 06/4/22 20:13 • Эканоміка

Витебщина должна дополнительно получить более 27,5 миллионов рублей из республиканского бюджета. Куда их потратят?



Согласно постановлению правительства от 4 апреля, будут увеличены субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности для Витебской области на 10 000 000 рублей, эти деньги пойдут на закупку минеральных удобрений и погашение задолженности за ранее поставленные туки.

Еще 18 560 800 рублей передается из республиканского бюджета в консолидированный бюджет Витебской области. Из них 9 204 000 рублей на финансирование ремонта местных дорог и 8 358 300 рублей — на ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах региона.