В Витебске «Бегемот» унёс очередную человеческую жизнь

Зоя Машэка • 05/4/22 14:36 • Здароўе

Минувшей ночью в Витебске в пруду в парке Тысячелетия очередной раз обнаружили утопленника.



Как сообщается МЧС, 5 апреля в 1:05 спасатели получили информацию о том, что в искусственном водоеме по улице Воинов-Интернационалистов нашли утонувшего человека.

Сотрудники МЧС извлекли из воды тело погибшего, им оказался 41-летний мужчина. Место его работы устанавливается.

Этот пруд, расположенный на участке между проспектами Строителей и Победы, а также улицами Воинов-Интернационалистов и Новоршанской, горожане прозвали «Бегемотом» и он, похоже, регулярно пожирает человеческие жизни.

Например, в ноябре прошлого года из этого водоема достали утонувшую неизвестную женщину. О подобных инцидентах «ННВ» сообщали и раньше.