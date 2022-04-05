Нужно ли сократить количество маршруток в Витебске? Такой вопрос есть в анкете оператора перевозок

Сяржук Серабро • 05/4/22 17:09 • Эканоміка

Витебский «Оператор перевозок» проводит анкетирование пассажиров о работе общественного транспорта. Среди прочих вопрос об уменьшении количества маршруток.



Анкетирование проводится в специальном телеграм-канале предприятия, а также посредством Google Forms. C целью изучения общественного мнения об удовлетворенности населения работой общественного транспорта ГП «Оператор перевозок» сформулировало четыре вопроса:

Согласны ли Вы, что в Витебске должно быть два- три основных кольцевых маршрута, проходящих по центральной части города? Согласны ли Вы, что с целью уменьшения интервала движения, беспересадочные маршруты надо разделить на маршруты, подвозящие к основным кольцевым? Согласны ли Вы, что необходимо уменьшить в Витебске количество "маршрутных такси"? Согласны ли Вы, что необходимо вернуться к количеству городского транспорта и расписанию движения, существовавшему в доковидный период (до 2020года)?

В голосовании через Telegram пока приняли участие только десять человек, по второму и третьему вопросу большинство дали отрицательный ответ, по четвертому — положительный, а по первому мнения разделились почти поровну.