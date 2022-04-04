В Глубоком на пожаре погиб человек, живший в доме эмигрировавшего глубочанина
3 апреля пожар с человеческой гибелью произошел в Глубоком.
В 16:14 в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Володарского горит дом 36-летнего глубочанина, который живет в Великобритании.
Во время тушения дома пожарные обнаружили в нем тело погибшего 39-летнего мужчины, который жил там с разрешения владельца, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: