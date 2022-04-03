Экономически активное население Витебщины продолжает убывать, еще минус 1300
Количество людей, занятых в экономике Витебской области, в феврале снизилось до 469 000 человек.
Как «ННВ» сообщали ранее, в ноябре в нашем регионе было 470 300 человек, занятых в экономике. Так что за прошедшую зиму экономически активное население снизилось на 1300 человек.
Это относительно небольшой темп, ведь в некоторые месяцы во время пандемии COVID-19 убыль достигала сразу 2300 человек.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: