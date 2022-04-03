Дальнобойщик переехал человека, лежавшего на улице в Витебске

• 03/4/22 12:21 • Здарэнні

Смертельный наезд на человека произошел в Витебске 2 апреля на улице Максима Горького.
Дальнобойщик переехал человека, лежавшего на улице в Витебске. Фото ГАИ

ДТП произошло ночью в районе дома №90а. 32-летний водитель фуры «Volvo FH» не заметил лежавшего на проезжей части мужчину и совершил на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил тяжелые травмы и, не смотря на усилия медиков, умер в больнице, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 