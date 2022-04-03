Дальнобойщик переехал человека, лежавшего на улице в Витебске

ННВ • 03/4/22 12:21 • Здарэнні

Смертельный наезд на человека произошел в Витебске 2 апреля на улице Максима Горького.



ДТП произошло ночью в районе дома №90а. 32-летний водитель фуры «Volvo FH» не заметил лежавшего на проезжей части мужчину и совершил на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил тяжелые травмы и, не смотря на усилия медиков, умер в больнице, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.