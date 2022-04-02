В Витебске закрыли торговый павильон, где была высокая цена на гречку

Ігар Арцюх • 02/4/22 0:12 • Эканоміка

За завышение цен на социально значимые товары КГК закрыл в Витебске торговую точку предпринимателя.



Комитет госконтроля Витебской области по причине множественных нарушений приостановил деятельность торгового павильона в областном центре, принадлежащего индивидуальному предпринимателю.

В этом торговом объекте, по информации КГК, практически весь ассортимент социально значимой продукции продавался по завышенным ценам, сформированным с нарушением законодательства. В частности, там был завышенный ценник на гречневую крупу, макаронные изделия, муку, отечественную плодоовощную продукцию и т.п.

Кроме того, в торговой точке не соблюдались санитарно-гигиенические нормы (плодоовощная продукция хранилась на грязном полу без подтоварников, продавались подгнившие фрукты и продукты с истекшим сроком годности), реализовывалась продукция без наличия документов, подтверждающих ее приобретение, качество и безопасность, унифицированных контрольных знаков, сообщает пресс-служба КГК.

Всего с начала 2022 года Комитет госконтроля проверил в Беларуси 611 объектов торговли. Нарушения правил торговли установлены в каждом втором проверенном объекте, в том числе нарушения порядка ценообразования выявлены в 90 торговых объектах. По результатам контроля субъектам выдано 238 рекомендаций об устранении нарушений. По всем фактам приняты меры, в том числе и по фактам завышения цен – цены приведены в соответствие с законодательством. К ответственности привлечено 114 должностных лиц и 9 торговых организаций.