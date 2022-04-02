В 8 районах Витебской области КГК выявил факты плохой подготовки к посевной, сельчан просят сообщать о недостатках

Ігар Арцюх • 02/4/22 13:12 • Эканоміка

Из-за недостатков в подготовке к посевной в ряде районов Витебской области КГК решил провести «горячую линию».



Проверки, которые проходили в хозяйствах, 25 – 29 марта, выявили в отдельных сельхозорганизациях Городокского, Дубровенского, Лепельского, Полоцкого, Оршанского, Толочинского, Ушачского и Чашникского районов факты непринятия действенных мер по обеспечению своевременного ремонта сельскохозяйственной техники и ее подготовки к весенним полевым работам, обеспеченности в достаточном количестве минеральными удобрениями, средствами защиты растений.

Все это, по мнению проверяющих, может негативно повлиять на сроки и качество проведения весенней посевной кампании. О выявленных нарушениях и недостатках для принятия мер реагирования проинформированы соответствующие райисполкомы и облисполком.

Вопрос подготовки и проведения весенних полевых работ остается на контроле в Комитете госконтроля.

Для получения оперативной информации о негативных фактах на весеннем севе КГК области 6 – 8 апреля проведет «горячую линию» по этой проблеме. Обращения будут приниматься с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 37 61 52, 37 89 39.