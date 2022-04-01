Витеблянин пожаловался на скейтеров, катающихся у памятника Машерову, подростками занялась милиция

ННВ • 01/4/22 17:21 • Грамадства

Во время «прямой линии» в горисполкоме, один из жителей Витебска пожаловался на подростков, облюбовавших для катания площадку у памятника Герою Советского Союза Петру Машерову.



К первому заместителю председателя горисполкома Дмитрию Новацкому, обратился некто Василий Марченко, который возмутился времяпрепровождением молодежи у бюста Машерову.

Многие замечали, что там подростки катаются на велосипедах, самокатах и роликовых досках, а пьедестал памятника используют как естественное препятствие при выполнении трюков. Витеблянин посчитал, что таким образом оскверняется памятник деятелю БССР.

В результате сотрудники отдела внутренних дел администрации провели со скейтерами профилактические беседы о недопустимости совершения подобных противоправных действий, пишет газета «Витьбичи».