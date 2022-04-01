Витеблянин пожаловался на скейтеров, катающихся у памятника Машерову, подростками занялась милиция
Во время «прямой линии» в горисполкоме, один из жителей Витебска пожаловался на подростков, облюбовавших для катания площадку у памятника Герою Советского Союза Петру Машерову.
К первому заместителю председателя горисполкома Дмитрию Новацкому, обратился некто Василий Марченко, который возмутился времяпрепровождением молодежи у бюста Машерову.
Многие замечали, что там подростки катаются на велосипедах, самокатах и роликовых досках, а пьедестал памятника используют как естественное препятствие при выполнении трюков. Витеблянин посчитал, что таким образом оскверняется памятник деятелю БССР.
В результате сотрудники отдела внутренних дел администрации провели со скейтерами профилактические беседы о недопустимости совершения подобных противоправных действий, пишет газета «Витьбичи».
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