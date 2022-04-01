Колхозы Витебщины делают ставку на сахарный картофель

Сяржук Серабро • 01/4/22 0:16 • Эканоміка

В связи с повышенным спросом на сахар в сопредельном государстве, колхозы Витебщины засеют значительные площади инновационной культурой — сахарным картофелем.



Не следует путать эту культуру с банальным бататом, который часто называют сладкой картошкой: если в батате сахаров всего около 4%, то новый вид картофеля может содержать их до 20 — столько же, как и в сахарной свекле.

Обычно селекционеры боролись с содержанием сахара в клубнях, как нежелательным свойством, а на селекционной станции под Витебском решили пойти другим путем, превратив недостаток в достоинство.

В результате несколько лет назад в лаборатории появился сорт «Цукерачка», который все это время проходил испытания. Не скроем, что долго агрочиновники скептически относились к этому начинанию.

Однако в этом году конъюнктура сложилась так, что даже скептики дали зеленый свет «Цукерачцы». Клубни суперэлиты этого сорта уже готовят к тому, чтобы, как только установятся благоприятны погодные условия, посеять в первую очередь.

Вырастить урожай картофеля, особенно в Беларуси, безусловно легче, чем сравнимый урожай свёклы. Кроме того, как уверяют специалисты, процесс получения сахара из клубней картофеля должен быть более простым, а следственно — более экономически выгодным. Но это пока не точно.

Кроме обычного рафинированного белого сахара из витебского сахарного картофеля собираются производить неочищенный коричневый сахар, который будет сохранять ароматы изначального растения. Для популяризации этого продукта на уборку «Цукерачки» будут организованы туры для самых известных бариста Москвы.