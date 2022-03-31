Юная ученица автошколы сбила пешехода в Полоцке

Іван Дзедушкін • 31/3/22 3:11 • Здарэнні

В Полоцке 18-летняя ученица автошколы сбила пешехода.



Вечером 29 марта девушка решила самостоятельно сесть за руль. Она стала заводить припаркованный во дворе многоэтажки «Rover», не сняв его с передачи.

В результате авто оказалось неуправляемым. Легковушка, перепрыгнув через бордюр, сбила проходившего мимо пешехода.

Пострадавшему пришлось обращаться в больницу за медицинской помощью, правда, серьёзных травм он не получил, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. В настоящее время проводится проверка.