Юная ученица автошколы сбила пешехода в Полоцке
В Полоцке 18-летняя ученица автошколы сбила пешехода.
Вечером 29 марта девушка решила самостоятельно сесть за руль. Она стала заводить припаркованный во дворе многоэтажки «Rover», не сняв его с передачи.
В результате авто оказалось неуправляемым. Легковушка, перепрыгнув через бордюр, сбила проходившего мимо пешехода.
Пострадавшему пришлось обращаться в больницу за медицинской помощью, правда, серьёзных травм он не получил, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. В настоящее время проводится проверка.
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