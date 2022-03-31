В Браславе сгорел экскаватор
На выходных в Браславе сгорел экскаватор, пожар произошел на улице Дзержинского.
Экскаватор, находившийся на территории ДКУСП «Браславская ПМК-42», загорелся в воскресенье. В результате происшествия огнем в агрегате были повреждены моторный отсек, салон и колеса.
По предварительной версии экскаватор мог загореться из-за короткого замыкания электропроводки, об этом пишет «Браслаўская звязда» со ссылкой на Браславский РОЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: