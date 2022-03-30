В России пропал витеблянин, он перестал выходить на связь накануне вторжения российских войск в Украину

ННВ • 30/3/22 1:10 • Здарэнні

Уже более месяца нет связи с уехавшим в Россию 57-летним Олегом Уладовским.



Житель Витебска уехал в Российскую Федерацию еще в 2013 году, с 23 февраля, за день до вторжения российских войск в Украину, он перестал выходить на связь и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

На вид Олегу Уладовскому 55 лет, он плотного телосложения, ростом около 170 сантиметров, волосы чёрные, короткие с сединой, имеются залысины.

Всех, кто владеет какой либо информацией о пропавшем витеблянине, просят сообщить по телефону дежурной службы Октябрьского РОВД Витебска 511 22 07 или на спецлинию 102.