В Полоцком районе едва не утонул 74-летний рыбак. Видео

Ігар Арцюх • 30/3/22 15:50 • Здароўе

29 марта на озере Моховое неподалеку от деревни Емельяники Полоцкого района под лед провалился рыбак, его удалось спасти.



Мужчина ловил рыбку, когда под ним проломался лед. К счастью другому рыбаку удалось подать терпящему бедствие соседу бревно и ледобур. Благодаря этим подручным средствам тонущему удалось удержаться на льду.

Спасателям до места происшествия пришлось добираться пешком около двух километров — через вспаханное поле и заболоченную местность. Рыбак находился в 100 метрах от берега.

Спасатели приблизились к нему и бросили спасательный круг на веревке. Когда пенсионера вытащили пострадавшего на берег, то до «скорой» снова пришлось нести его на носилках через болото.

Спасенного жителя Новополоцка экстренно госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.