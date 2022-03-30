В Полоцком районе едва не утонул 74-летний рыбак. Видео
29 марта на озере Моховое неподалеку от деревни Емельяники Полоцкого района под лед провалился рыбак, его удалось спасти.
Мужчина ловил рыбку, когда под ним проломался лед. К счастью другому рыбаку удалось подать терпящему бедствие соседу бревно и ледобур. Благодаря этим подручным средствам тонущему удалось удержаться на льду.
Спасателям до места происшествия пришлось добираться пешком около двух километров — через вспаханное поле и заболоченную местность. Рыбак находился в 100 метрах от берега.
Спасатели приблизились к нему и бросили спасательный круг на веревке. Когда пенсионера вытащили пострадавшего на берег, то до «скорой» снова пришлось нести его на носилках через болото.
Спасенного жителя Новополоцка экстренно госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.