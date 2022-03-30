Такси взлетело на дерево в Городокском районе. Что с водителем?
В Городокском районе легковой автомобиль одной из служб такси повис на дерев в результате ДТП.
Вечером 29 марта на 32-ом километре автодороги Городок-Межа-Полово неподалеку от райцентра таксист на «Skoda» не справился с управлением и вылетел с дороги.
В результате легковушка перевернулась и встала почти вертикально, повиснув на дереве задней частью автомобиля. ГАИ отмечает, что авария произошла в сложных погодных условиях: шел снег и дул сильный ветер.
Водитель такси в этом серьезном ДТП практически не пострадал и отделался легкими ссадинами.
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