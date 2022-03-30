Школьники, греясь, сожгли 60 рулонов с сеном в Шарковщинском районе

Іван Дзедушкін • 30/3/22 1:27 • Здарэнні

26 марта в милицию обратился житель Шарковщинского района, заявивший, что в поле сгорела скирда с принадлежащим ему сеном.



Сгорело 60 рулонов сена, принадлежащего 57-летнему сельчанину Общая сумма ущерба при этом превысила 3500 рублей.

Следственно-оперативной группой местного РОВД было установлено, что сено загорелось из-за неосторожного обращения с огнем двух школьников.

По предварительной версии, дове школьников — ученики 6 и 7 классов — без присмотра взрослых гуляли по полю. Они решили согреться и развели костер примерно двадцати метрах от скирды. Порыв ветра раздул пламя, и огонь перекинулся на сено. В результате оно полностью было полностью уничтожено огнем.

Теперь за последствия беспечного поведения детей придется отвечать их родителям, которым предстоит выплатить внушительный ущерб, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.